جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الاربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، كما نتابع استمرار مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الاربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 "23-10-2024"

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - أبها 06:05 السعودية ومصر السعودية الرياضية الفيصلي - الطائي 06:05 السعودية ومصر السعودية الرياضية جدة - الجبلين 07:50 السعودية ومصر السعودية الرياضية

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق أولسان هيونداي - فيسل كوبيه 13:00 السعودية ومصر beIN AFC أحمد عبده SSC Sport عائد العصيمي الرابعة 1 علاء الزهيري شانجهاي شينخوا - كاواساكي فرونتال 15:00 السعودية ومصر beIN AFC باسم الزير SSC Sport عبدالعزيز السبر الرابعة 2 حيدر كاظم

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ستاد بريست - باير ليفركوزن 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 علي محمد علي أتالانتا - سيلتيك 19:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد بركات مانشستر سيتي - سبارتا براج 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 عصام الشوالي يونج بويز - إنتر 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 5 جواد بدة برشلونة - بايرن ميونخ 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي لايبزيج - ليفربول 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 عامر الخوذيري أتلتيكو مدريد - ليل 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 أحمد البلوشي بنفيكا - فينورد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 أحمد فؤاد ريد بول سالزبورج - دينامو زغرب 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 8 نوفل باشي

الدوري الأوروبي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سبورتنج براجا - بودو جليمت 17:30 السعودية ومصر beIN Sports 5 - جلطة سراي - إلفسبورج 17:30 السعودية ومصر beIN Sports 4 مصطفى العلوان

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