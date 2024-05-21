جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قليلة لكن لها وزن كبير خصوصأ على الصعيد العالمي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 حيث تستمر لقاءات الجولة 33 من دوري يلو السعودي، لكن الأهم في اليوم بكل تأكيد، هو مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين أتالانتا وباير ليفركوزن.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات "بي إنس سبورتس" يمكنك مشاهدتها مباشرة عن طريق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 "22-05-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة هجر - القادسية 19:00 السعودية ومصر السعودية الرياضية

الدوري الأوروبي - النهائي