أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026؟

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 "21-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الأخدود - الرياض18:30 السعودية، 19:30 الإماراتثمانيةمشاري القرني
الاتفاق - نيوم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةسليمان الشريف
ضمك - النصر20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةبلال علام

دوري أبطال أوروبا - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كارباج - أينتراخت فرانكفورت 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 3محمد المبروكي
جلطة سراي - أتلتيكو مدريد 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN Sports 2علي محمد علي
بايرن ميونخ - أونيون سانت جيلواز 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 6علي سعيد الكعبي
تشيلسي - بافوس 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 3محمد بركات
مارسليا - ليفربول 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 1عصام الشوالي
سلافيا براج - برشلونة 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 2عامر الخوذيري
أتالانتا - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 7باسم الزير
يوفنتوس - بنفيكا 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 5حفيظ دراجي
نيوكاسل - أيندهوفن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 4أحمد عبده

كأس مصر - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زد - المصري البورسعيدي14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport 2محمد الغياتي

الدوري المصري - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيراميكا كليوباترا - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف
سموحة - فاركو20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1عصام عبده

دوري يلو - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الزلفي - الجندل 15:35 السعودية، 16:35 الإماراتثمانيةفهد العنزي
الأنوار - العربي 15:35 السعودية، 16:35 الإماراتثمانيةمحمد حسين
الفيصلي - أبها 15:35 السعودية، 16:35 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الجبلين - الباطن 15:45 السعودية، 16:45 الإماراتثمانيةمشعل الشمري
جدة - الجبيل18:45 السعودية، 19:45 الإماراتثمانيةأحمد المنتشري

