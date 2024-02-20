جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 حيث نستكمل ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والذي يحل فيه برشلونة ضيفاً على نابولي، بينما يطير آرسنال إلى البرتغال لمواجهة بورتو، وفي الدوري الإنجليزي نتابع لقاء ليفربول أمام لوتون تاون.

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وفي دوري أبطال آسيا كذلك نشاهد مباريات ثمن النهائي، والتي من ضمنها لقاء النصر والفيحاء وكذلك مباراة العين وناسابف.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 "21-02-2024"

دوري أبطال أوروبا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بورتو - آرسنال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 3 عصام الشوالي نابولي - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 خليل البلوشي

الدوري الإنجليزي - الأسبوع 26

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليفربول - لوتون تاون 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN SPORTS 2 خالد الحدي

دوري أبطال آسيا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فنتفوريت كوفو - أولسان هيونداي 11:00 مصر، 12:00 السعودية beIN SPORTS AFC

SSC SPORT 1 HD محمد المبروكي

فهد عريشي يوكوهاما إف مارينوس - بانكوك 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS AFC 1

SSC Extra 1 HD مضر اليوسف

عبد العزيز السبر العين - ناساف 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN SPORTS AFC 1

SSC Extra 1 HD عامر الخوذيري

حماد العنزي النصر - الفيحاء 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS AFC

SSC Sport أحمد البلوشي

فهد العتيبي

دوري يلو السعودي - الأسبوع 22

المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - العروبة 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية أحد - البكيرية 15:15 مصر، 16:15 السعودية السعودية الرياضية الترجي - القادسية 17:15 مصر، 18:15 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المغربي - الأسبوع 22

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - المغرب التطواني 20:00 السعودية، 18:00 المغرب المغربية الرياضية شباب المحمدية - أولمبيك آسفي 22:00 السعودية، 20:00 المغرب المغربية الرياضية

دوري المؤتمر الأوروبي - دور خروج المغلوب

المباراة الموعد القناة الناقلة جينت - مكابي حيفا 20:45 السعودية، 19:45 مصر TOD

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