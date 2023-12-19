جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية، مع استمرار الدوريات الأوروبية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 حيث نتابع مباراة بايرن ميونخ وفولفسبورج، برشلونة وألميريا، باريس سان جيرمان وميتز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 "20-12-2023"

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة يانج أفريكانز.- ميدياما 16:00 السعودية، 15:00 مصر محمد فوزي beIN Sports HD8

الكونفدرالية الإفريقية - دور المجموعات

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة ديابل نوار - نهضة بركان 16:00 السعودية، 15:00 مصر جواد بدة beIN Sports HD8 فيوتشر - اتحاد العاصمة 18:00 مصر، 19:00 السعودية نوفل باشي beIN Sports HD5 دريمز - أكاديميكا لوبوتو 18:00 مصر، 19:00 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD7 الملعب المالي - سيخوخون يونايتد 18:00 مصر، 19:00 السعودية عادل خلو beIN Sports HD8 ساجرادا - الزمالك 18:00 مصر، 19:00 السعودية علي محمد علي beIN Sports HD6 سوار كوريا - أبو سليم 21:00 مصر، 22:00 السعودية - TOD الإفريقي - ريفرز يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية - TOD سوبر سبورت - الهلال 21:00 مصر، 22:00 السعودية - TOD

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الدوري الإسباني - الجولة 18

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة برشلونة - ألميريا 20:00 مصر، 21:00 السعودية خالد الحدي beIN Sports HD 3 فياريال - سيلتا فيجو 22:30 مصر، 23:30 السعودية باسم الزير beIN Sports HD 4 أتلتيك بيلباو - لاس بالماس 22:30 مصر، 23:30 السعودية أحمد عبده beIN Sports HD 3

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة أونيون برلين - كولن 19:30 مصر، 20:30 السعودية منتصر الأزهري beIN Sports HD 4 باير ليفركوزن - بوخوم 21:30 مصر، 22:30 السعودية محمد السعدي beIN Sports HD 2 اينتراخت فرانكفورت - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية - TOD APP فولفسبورج - بايرن ميونخ 21:30 مصر، 22:30 السعودية جواد بدة beIN Sports HD 5 شتوتجارت - أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية - TOD APP هايدنهايم - فرايبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية - TOD APP

دوري يلو السعودي - الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة العربي - العروبة 14:20 مصر، 15:20 السعودية السعودية الرياضية البكيرية - العدالة 14:20 مصر، 15:20 السعودية السعودية الرياضية الصفا - النجمة 16:30 مصر، 17:30 السعودية السعودية الرياضية

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ليفربول - وست هام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة إنتر ميلان - بولونيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

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الدوري الفرنسي - الجولة 17