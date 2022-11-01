جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تتواصل يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، مباريات بطولات الأندية الأوروبية، حيث تقام مساء الأربعاء مباريات هامة للغاية في عدد البطولات الأوروبية، والعربية.

وتختتم يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، بالإضافة إلى عدد من المباريات في الدوري المصري.

وعلى المستوى الأوروبي، تقام الأربعاء 2 نوفمبر بقية مباريات الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23 بإقامة ثماني مباريات.

ومن أبرز المباريات التي تقام مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ستكون مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام يوفنتوس الإيطالي، ومواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام إشبيلية الإسباني.

أما عربيًا، فتختتم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة من موسم 2022-23 في الدوري المصري بإقامة مباراة واحدة، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الداخلية، فيما تقام مباراة مقدمة من الجولة الرابعة، يلعب فيها الزمالك أمام إنبي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 "02-11-2022"

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - سلتيك 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium شاختار - لايبزيج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium يوفنتوس - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium مانشستر سيتي - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium تشيلسي - دينامو زغرب 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ميلان - سالزبورج 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 كوبنهاجن - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة الداخلية - الأهلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports إنبي - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

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