جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 في يورو 2024 والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 وانطلاق الجولة الثانية، والتي تشهد مباريات قوية في البطولة.

هذا بجانب مباريات الدوري المصري وأبرزها مواجهة بلدية المحلة وبيراميدز

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 "19-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كرواتيا - ألبانيا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حفيظ الدراجي ألمانيا - المجر 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max حسن العيدروس إسكتلندا - سويسرا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max أحمد البلوشي

الدوري المصري - الجولة 26