مباشر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات الأربعاء 18 فبراير 2026؟

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 "18-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ميلان - كومو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
وولفرهامبتون - آرسنال23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN Sports 5حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
ليفانتي - فياريال22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN SPORT 8

دوري أبطال أوروبا - ذهاب ملحق دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كاراباج - نيوكاسل 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT 3علي محمد علي
بودو\جليمت - إنتر 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 1عصام الشوالي
كلوب بروج - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 4أحمد البلوشي
أولمبياكوس - باير ليفركوزن23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 3حسن العيدروس

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة 8

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ملبورن سيتي - جانجون13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORT 4محمد المبروكي
شنجهاي بورت - أولسان هيونداي13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد نضال

دوري أبطال آسيا 2 - إياب دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيرسيب باندونج - راتشابوري 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORT 1محمد بركات
تامبينس - كونج آن هانوي 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORT 5عامر الخوذيري
النصر - أركاداج 21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORT 2عبدالله الغامدي
الكاس 6سمير المعيرفي
الأهلي - سباهان أصفهان21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORT 6باسم الزير
الكاس 7سعود الحريري

دوري أبطال الخليج - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
زاخو - سترة20:30 السعودية، 21:30 الإماراتالكاس 1هيكل الصغير
العين - القادسية21:30 السعودية، 22:30 الإماراتالكاس 1قاسم الشمري

