تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Manchester City vs. Inter MilanGetty Images
تابع دوري أبطال أوروبا عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروبادوري أبطال آسيا النخبةالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةكأس رابطة المحترفين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، سواء محلية أو قارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 حيث نتابع انطلاق مباريات دوري أبطال أوروبا والذي سيكون مليئًا بالمباريات القوية.

وفي دوري أبطال آسيا 2024-2025، للنخبة تستكمل مباريات الجولة الأولى القوية كما تقام مباراة مؤجلة في الدوري الإسباني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال أوروبا.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال حساباتها على يوتيوب، وذلك على مستوى دوري يلو.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 "18-09-2024"

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى

TOD UCL 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
بولونيا - شاختار19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1

محمد بركات

سبارتا براج - ريد بول سالزبورج19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2جواد بدة
مانشستر سيتي - إنتر ميلان22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 1عصام الشوالي
كلوب بروج - بوروسيا دورتموند22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 3

علي محمد علي

باريس سان جيرمان - جيرونا22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 2حفيظ دراجي
سيلتيك - سلوفان براتيسلافا22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 4نوفل باشي

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أولسان هيونداي
كاوازاكي فرونتال		13:00 السعودية ومصرbeIN AFC
قناة الرابعة 1		جواد بدة
مناف الجميداوي
شانجهاي بورت - جوهور دار التعظيم15:00 السعودية ومصرbeIN AFC
قناة الرابعة 1		محمد المبروكي
علاء الزهيري

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة "مؤجل"

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال بيتيس - خيتافي20:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 5محمد المبروكي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
برايتون - وولفرهامبتون21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports
كوفنتري سيتي - توتنهام22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports

دوري يلو السعودي - الجولة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الصفا - جدة18:20 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
الباطن - جدة18:35 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
أحد - الجندل20:30 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان