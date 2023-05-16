جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
Walker Vinicius Real Madrid Manchester CityGetty Images
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الأربعاء 17 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا.

يشهد اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بالقمة المرتقبة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث يحل ريال مدريد ضيفًا على مانشستر سيتي.

أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، تقام ثلاث مباريات لحساب الجولة 32 من المسابقة، أبرزها مواجهة الشعلة أمام الأهلي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 "17-05-2023"

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مانشستر سيتي - ريال مدريد22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الحزم - الساحل19:25 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
العربي - العين19:25 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الشعلة - الأهلي20:20 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 28

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
674743 الأصوات

اختيارات المحررين

المباراةالموعدالقناة الناقلة
البنك الأهلي - الإسماعيلي21:30 مصر والسعوديةOnTime Sports

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