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جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
12:00 ص غرينتش+2 16‏/11‏/2022
Yasser al-Shahrani Saudi Arabia 20210902
تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع ترقب الجماهير في كافة أنحاء المعمورة لمنافسات بطولة كأس العالم 2022، توفقت كافة البطولات على مستوى العالم، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء إثارة كرة القدم، حيث تتواصل المتعة يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، بالعديد من المباريات الودية الدولية للمنتخبات.

وتستعد العديد من المنتخبات لخوض غمار بطولة كأس العالم 2022، فيما تحاول المنتخبات التي لم تتأهل إلى مونديال قطر أن تواصل تحضيراتها للمرحلة المقبلة من المنافسات.

ويوم الأربعاء تخوض عدد من المنتخبات العربية والعالمية مباريات قوية تحضيرًا للمونديال، حيث يلعب منتخب تونس أمام إيران.

كما يلعب منتخب السعودية مباراة قوية أمام كرواتيا في آخر تجاربه قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022، أما "الألبيسيليستي" فيلعب أمام الإمارات.

منتخب ألمانيا هو الآخر يخوض مباراة تحضيرية للمونديال أمام منتخب عربي، وذلك حين يواجه عمان في مدينة مسقط.

قوائم منتخبات كأس العالم 2022 النهائية

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 "16-11-2022"

مباريات ودية دولية

المباراةالموعدالقناة الناقلة

إيران - تونس

13:00 مصر، 12:00 تونستونس الرياضية
السعودية - كرواتيا15:00 السعودية، 16:00 مصرSSC
الإمارات - الأرجنتين17:30 مصر، 19:30 الإماراتأبو ظبي الرياضية
عمان - ألمانيا19:00 مصر، 21:00 عمانعمان الرياضية
الجزائر - مالي21:30 مصر، 20:30 الجزائرالجزائرية الرياضية

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