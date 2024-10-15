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Lionel Messi Argentina Carmelo Algaranaz Bolivia(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبيةالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه عددًا من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 حيث نتابع انطلاقة مواجهات الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 "16-10-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باراجواي - فنزويلا02:00 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HD

محمد الخامسي

أوروجواي - الإكوادور02:30 مصر والسعوديةSSC 2 HDفهد عريشي
الأرجنتين - بوليفيا03:00 مصر والسعوديةSSC 1 HDعبدالله الغامدي

SSC 5 HD

البرازيل - بيرو

03:45 مصر والسعودية

SSC Extra 1 HDعبدالله الحربي

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