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Bruno Fernandes Man United Alexander Isak Newcastle(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالدوري المصري الممتازكأس إيطاليا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي على الرغم من قلة اللقاءات ولكنها ستكون ممتعة وهامة ضمن الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 حيث نتابع لقاء مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، كذلك تنتطلق مباريات جديدة من الدوري الإسباني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 15 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 "14-05-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برايتون - تشيلسي21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2حفيظ دراجي
مانشستر يونايتد - نيوكاسل22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 36

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إشبيلية. -قادش20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3محمد المبروكي
رايو فاييكانو - غرناطة20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 8باسم الزير
سيلتا فيجو. - أتلتيك بيلباو23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 6أحمد البلوشي
خيتافي - أتلتيكو مدريد23:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3علي محمد علي

دوري يلو السعودي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الصفا - الجبلين18:55 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
القيصومة - أحد19:20 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
العين - العدالة20:50 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 23

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الداخلية - الجونة16:00 السعودية ومصرOnTime Sports 2أمير محروس
بيراميدز - سيراميكا كليوباترا19:00 السعودية ومصرOnTime Sports 1محمود أبو الركب
فاركو - بلدية المحلة19:00 السعودية ومصرOnTime Sports 2محمد الغياتي

كأس إيطاليا - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
أتالانتا - يوفنتوس22:00 السعودية ومصرأبو ظبي الرياضية 1حازم عبد السلام

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