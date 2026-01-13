جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، حيث تقام مواجهتا نصف نهائي كأس أفريقيا 2025.

وفي كأس الرابطة الإنجليزي، يلعب تشيلسي مع آرسنال في نصف النهائي.

وفي الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع مباراة نابولي أمام بارما، وإنتر مع ليتشي.

وتستمر مواجهات الجولة الـ 15 من دوري روشن السعودي، والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين الأهلي والتعاون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية وكأس أفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 "14-01-2026"

دوري روشن السعودي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق القادسية - الفيحاء 17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ثمانية - الأهلي - التعاون 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية مشاري القرني الشباب - نيوم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية -

كأس أفريقيا 2025 - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق مصر - السنغال 19:00 مصر، 18:00 المغرب beIN MAX 1 علي محمد علي المغرب - نيجيريا 22:00 مصر، 21:00 المغرب beIN MAX 1 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة المغلق نابولي - بارما 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات stc tv عبدالله السعدي إنتر - ليتشي 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv حازم عبد السلام

كأس الرابطة الإنجليزية - دور نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تشيلسي - آرسنال 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ديبورتيفو ألافيس - رايو فاييكانو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد - ألباسيتي - ريال مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد أحمد النفيسة ريال بيتيس - إلتشي 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد -

الدوري الألماني - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق فولفسبورج - سانت باولي 20:30 مصر، 21:30 السعودية شاهد عبد العزيز السبر إم بي سي أكشن كولن - بايرن ميونخ 22:30 مصر، 23:30 السعودية شاهد عصام عبده إم بي سي أكشن هوفنهايم - بوروسيا مونشنجلادباخ 22:30 مصر، 23:30 السعودية شاهد عائد العصيمي لايبزيج - فرايبورج 22:30 مصر، 23:30 السعودية شاهد فهد الدريبي

كأس آسيا تحت 23 عامًا - الجولة 3