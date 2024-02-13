جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة مهمة وقوية في البطولات الكبرى الأوروبية والعربية، واللقاءات التي يعشقها ويهتم بها المشجع العربي على وجه الخصوص.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 حيث تستمر المواجهات الأقوى "للأندية" في عالم الساحرة المستديرة؛ دوري أبطال أوروبا الذي يستمر في أولىأدواره الإقصائية، كما نتابع أيضاً مباريات قوية ضمن دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى لقاءات الجولة 21 من دوري يلو السعودي واستمرار عودة الدوري المصري من جديد.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024 "14-02-2024"

دوري أبطال أوروبا - ذهاب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 1 عصام الشوالي لاتسيو - بايرن ميونخ 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري

دوري أبطال آسيا - ذهاب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جيونبوك - بوهانج ستيلرز 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

Alkass 9 محمد المبروكي

عبدالعزيز السير

مصطفى العلوان بانكوك يونايتد - يوكوهاما إف مارينوس 15 :00 السعودية، 16:00 الإمارات beIN Sports AFC 1 SSC SPORT 1 HD Alkass 10 أحمد عبده

فهد عريشي

حسن البلوشي ناساف - العين 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports AFC

SSC SPORT 1 HD

Alkass 9 أحمد البلوشي

فهد الدريبي

خالد الحدي الفيحاء - النصر 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports AFC SSC SPORT HD Alkass 9 حسن العيدروس

فارس عوض

مدحت شلبي

دوري يلو السعودي - الأسبوع 21

المباراة الموعد القناة الناقلة البكيرية - جدة 14:55 مصر، 15:55 السعودية السعودية الرياضية الخلود - الباطن 14:55 مصر، 15:55 السعودية السعودية الرياضية الصفا - الجندل 17:05 مصر، 18:05 السعودية السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 12

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق المقاولون العرب - إنبي 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي الاتحاد السكندري - طلائع الجيش 16:00 مصر، 17:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد عفيفي زد - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports 1 محمد الشاذلي

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - فيورنتينا 20:00 مصر، 21:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المغربي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة نهضة بركان - الاتحاد التوركي 18:00 السعودية، 16:00 المغرب Al Maghribia HD نهضة الزمامرة - الجيش الملكي 18:00 السعودية، 16:00 المغرب Arryadia SD/HD الرجاء - المغرب الفاسي 18:00 المغرب، 20:00 السعودية Arryadia SD/HD الشباب الرياضي السالمي - الوداد 22:00 السعودية، 20:00 المغرب Arryadia SD/HD

دوري نجوم قطر - الجولة 12