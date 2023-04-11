جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
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Ancelotti-Lampard-Chelsea-Real-MadridGetty/GOAL
دوري أبطال أوروباكأس العرب للأندية الأبطالالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة

تعود الإثارة في أعلى مستوياتها من خلال لقاءات دوري أبطال أوروبا التي تقود عالم كرة القدم في يوم جديد.

نابولي يستضيف مواطنه إي سي ميلان، بينما يحل تشيلسي ضيفًا على ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي.

كما يشهد اليوم مباريات قوية في كأس الأمير سلمان "البطولة العربية للأندية".

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 12 أبريل 2023 "12-04-2023"

دوري أبطال أوروبا - دور ربع النهائي

المباراة

الموعدالقناة الناقلة
نابولي - ميلان21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
ريال مدريد - تشيلسي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك سلمان - تصفيات التأهل

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شباب الأردن - نواذيبو21:00 مصر، 22:00 السعوديةSSC
الاتحاد الليبي - الجيش الملكي22:00 مصر، 23:00 السعوديوSSC
الاتحاد المنستيري - فحمان23:00 مصر، 00:00 السعوديةSSC

الدوري المصري - الجولة 25

المباراةالموعدالقناة الناقلة
غزل المحلة - فيوتشر21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports
الداخلية - سيراميكا كليوباترا21:15 مصر، 22:15 السعوديةONTime Sports

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  • 29%كريم بنزيما
  • 30%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
227348 الأصوات

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