Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
شاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 والدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة الدوري المصري عبر تطبيق أون سبورت.

كما يتم نقل مباريات كأس ألمانيا وكأس إيطاليا وكأس ملك إسبانيا عبر شاهد.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 "11-02-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أستون فيلا - برايتون 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 5جواد بدة
كريستال بالاس - بيرنلي 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 4نوفل باشي
مانشستر سيتي - فولهام 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 3خليل البلوشي
نوتنجهام فورست - وولفرهامبتون 22:30 السعودية، 23:30 الإماراتbeIN SPORTS 9أحمد عبده
سندرلاند - ليفربول23:15 السعودية، 00:15 الإماراتbeIN SPORTS 1حسن العيدروس

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 7

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
جانجون - شانجهاي بورت13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 2أحمد البلوشي
أولسان - ميلبورن سيتي13:00 السعودية، 14:00 الإماراتbeIN SPORTS 1أحمد فؤاد

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهد
MBC MASR 2

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بولونيا - لاتسيو23:00 السعودية، 00:00 الإماراتشاهدغازي العمري

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بايرن ميونخ - لايبزيج22:45 السعودية، 23:45 الإماراتشاهدفهد الدريبي

دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
راتشابوري - بيرسيب باندونج15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 1باسم الزير
كونج آن هانوي - تامبينس15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORTS 3محمد بركات
أركاداج - النصر16:45 السعودية، 17:45 الإماراتbeIN SPORTS 2عبدالله الغامدي
الكأس 7سعود الحريري
سباهان أصفهان - الأهلي19:00 السعودية، 20:00 مصرbeIN SPORTS 2عامر الخوذيري
الكأس 7مصطفى ناظم

الدوري المصري - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
الأهلي - الإسماعيلي18:00 مصر، 19:00 السعوديةON Sport 1أيمن الكاشف
إنبي - بيراميدز18:00 مصر، 19:00 السعوديةON Sport 2محمد الكواليني
الزمالك - سموحة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1عصام عبده
المصري - وادي دجلة20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 2مؤمن حسن

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0