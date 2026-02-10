جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 والدوري الإنجليزي عبر تطبيق TOD، كما يمكن مشاهدة الدوري المصري عبر تطبيق أون سبورت.

كما يتم نقل مباريات كأس ألمانيا وكأس إيطاليا وكأس ملك إسبانيا عبر شاهد.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 "11-02-2026"

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - برايتون 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 5 جواد بدة كريستال بالاس - بيرنلي 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي مانشستر سيتي - فولهام 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 خليل البلوشي نوتنجهام فورست - وولفرهامبتون 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 9 أحمد عبده سندرلاند - ليفربول 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق جانجون - شانجهاي بورت 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 أحمد البلوشي أولسان - ميلبورن سيتي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 1 أحمد فؤاد

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد MBC MASR 2

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بولونيا - لاتسيو 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات شاهد غازي العمري

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بايرن ميونخ - لايبزيج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات شاهد فهد الدريبي

دوري أبطال آسيا 2 - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق راتشابوري - بيرسيب باندونج 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 1 باسم الزير كونج آن هانوي - تامبينس 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات أركاداج - النصر 16:45 السعودية، 17:45 الإمارات beIN SPORTS 2 عبدالله الغامدي الكأس 7 سعود الحريري سباهان أصفهان - الأهلي 19:00 السعودية، 20:00 مصر beIN SPORTS 2 عامر الخوذيري الكأس 7 مصطفى ناظم

الدوري المصري - الجولة 14