جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الأربعاء 10 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.
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يشهد اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 26 من موسم 2022-23، بمباراة واحدة يحل فيها الطائي ضيفًا على الباطن .
قمة الأربعاء ستكون مواجهة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، وستجمع بين قطبي مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك حين يلعب ميلان مع غريمه إنتر في مباراة مرتقبة للغاية.
أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، تقام أربع مباريات في ختام الجولة 31 من المسابقة، أبرزها مواجهة الخلود أمام الأخدود.
جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 "10-05-2023"
دوري روشن السعودي - الجولة 26
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الباطن - الطائي
|19:00 السعودية ومصر
|شاهد VIP
دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|ميلان - إنتر
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
دوري يلو السعودي - الجولة 31
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|العين - الحزم
|15:50 السعودية ومصر
|السعودية الرياضية
|الساحل - نجران
|18:15 السعودية ومصر
|السعودية الرياضية
|الفيصلي - القادسية
|19:15 السعودية ومصر
|السعودية الرياضية
|الخلود - الأخدود
|19:20 السعودية ومصر
|السعودية الرياضية
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