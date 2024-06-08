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بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

World Cup Qualification CAFالقنوات الناقلةمباريات دولية ودية - منتخبات

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات هامة في المحافل القارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 حيث نستمر في متابعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى المباريات الودية للمنتخبات الأوروبية استعدادًا لبطولة يورو 2024.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 9 ليونيو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 9 يونيو 2024 "09-06-2024"

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موريتانيا - السنغال19:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDعيسى الحربين
ناميبيا - تونس19:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDفارس عوض

مباريات ودية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيطاليا - البوسنة والهرسك21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3محمد بركات
فرنسا - كندا22:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس

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