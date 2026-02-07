Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
liverpool manchester cityGetty Images
شاهد الدوري الإيطالي عبرشاهد البث المباشر من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

جدول مباريات اليوم الأحد 8 فبراير 2026 "08-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 24

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بولونيا - بارما 14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tvمحمد الشامسي
ليتشي - أودينيزي 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tvغازي العمري
ساسوولو - إنتر 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tvعلي دراج
يوفنتوس - لاتسيو22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvفارس عوض

الدوري الإنجليزي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
برايتون - كريستال بالاس17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 9منتصر الأزهري
ليفربول - مانشستر سيتي19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 1علي سعيد الكعبي

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ديبورتيفو ألافيس - خيتافي 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 5محمد نضال
أتلتيك بيلباو - ليفانتي 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 5بكر علوان
أتلتيكو مدريد - ريال بيتيس 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 5محمد بركات
فالنسيا - ريال مدريد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 2خليل البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيس - موناكو 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 4أحمد البلوشي
أنجيه - تولوز 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 8عامر الخوذيري
أوكسير - باريس إف سي 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 4عبدالله الغامدي
لوهافر - ستراسبورج 19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 6باسم الزير
باريس سان جيرمان - مارسيليا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 1حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كولن - لايبزيج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهدرياض الحمروني
بايرن ميونخ - هوفنهايم19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهدفهد عريشي
إم بي سي أكشن

دوري يلو السعودي - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الطائي - الرائد16:00 السعودية، 17:00 الإماراتثمانية
العربي - العدالة18:30 السعودية، 19:30 الإماراتثمانية

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سانت إلوي لوبوبو - صن داونز 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports 6جواد بدة
ريفرز يونايتد - بيراميدز 18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 1محمد فوزي
الملعب المالي - الترجي18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 2عصام الشوالي

كأس الكونفدرالية الأفريقية - الجولة 5

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نيروبي - الوداد 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Xtra 4محمد بركات
كايزر تشيفز - المصري 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Xtra 5أحمد عبده
زيسكو - الزمالك 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports 2علي محمد علي
أوتوهو - ستيلينبوش 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports 8أحمد سوكو
سان بيدرو - اتحاد العاصمة 18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 5محمد المبروكي
سينجيدا - شباب بلوزداد 18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 4نوفل باشي
أولمبيك أسفي - دجوليبا21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 6جواد بدة

طالع الجدول بالكامل من هنا

إعلان
0