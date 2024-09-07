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Breel Embolo Switzerland Dani Olmo Spain(C)Getty Images
ترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقياالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات على الرغم من للتوقف الدولي، ولكنها مليئة باللقاءات الدولية القوية والممتعة، والتي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد سبتمبر 2024 حيث نستمر في متابعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ودوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الإمم الإفريقية 2025.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 8 أغسطس 2024 "08-09-2024"

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025- الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سويسرا - إسبانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حفيظ الدراجي
البرتغال - اسكتلندا

21:45 مصر والسعودية

beIN Sports 2علي محمد علي

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 - الجولة الثانية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جامبيا - تونس18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2عصام الشوالي

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