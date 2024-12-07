تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والإفريقية والعالمية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 حيث تُستكمل مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بالاضافة إلى البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024 "08-12-2024"

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق دجوليبا - بيراميدز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN sports HD 6 منتصر الأزهري الهلال. -مازيمبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN sports HD 7 محمد فوزي

الكونفدرالية الإفريقية - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أورابا - أسيك ميموزا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN sports HD 7 محمد بركات بلاك بولز - المصري 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN sports HD 5 علي محمد علي ستيلينبوش - نهضة بركان 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN sports HD 5 جواد بدة لواندا - الملعب المالي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد عبده جراف دي داكار - اتحاد الجزائر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN sports HD 8 نوفل باشي إنييمبا - الزمالك 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN sports HD 6 علي محمد علي النادي القسنطيني - سيمبا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN sports HD 5 محمد المبروكي برافوش - الصفاقسي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليجانيس - ريال سوسييداد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 باسم الزير أتلتيك بيلباو - فياريال 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 أحمد البلوشي أوساسونا - ديبورتيفو ألافيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 مصطفى العلوان أتلتيكو مدريد - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 محمد بركات

الدوري الإنجليزي - الجولة 15

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فولهام - آرسنال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 علي سعيد الكعبي إبسويتش تاون - بورنموث 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports XTRA 1 محمد السعدي ليستر سيتي - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 عامر الخوذيري توتنهام - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 13

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فولفسبورج - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD محمد السعدي هوفنهايم - فرايبورج 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 4 عامر الخوذيري

الدوري الفرنسي - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لانس - مونبلييه 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 مصطفى العلوان ستراسبورج - ريمس 16:00 مصر، 17:00 السعودية TOD نوفل باشي نانت - رين 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports XTRA 3 جواد بدة سانت إتيان - مارسيليا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4 محمد المبروكي

الدوري الإيطالي - الجولة 15