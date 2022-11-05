جدول مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

قمم كروية على أعلى مستوى في الدوريات الأوروبية، يوم جديد من متعة كرة القدم في المستوى العالي بأوروبا، كما تعود عجلة مباريات الدوريات العربية.

في إنجلترا قمتان على أعلى مستوى، الأولى تجمع تشيلسي وآرسنال في ديربي لندني مثير، وتختتم مباريات اليوم بمباراة قوية بين توتنهام وليفربول وسط سعي الأخير لتدارك خيباته المحلية.

في إسبانيا، يعتزم أتلتيكو مدريد حسم المباراة بسهولة ضد إسبانيول، إضافة إلى ديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي إيطاليا قمة من أعلى طراز بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ويخوض باريس سان جيرمان مباراته ضد لوريان في غياب نجمه الأبرز ليونيل ميسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022 "06-11-2022"

الدوري الإنجليزي – الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - آرسنال 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ساوثامبتون - نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium وست هام - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium أستون فيلا - مانشستر يونايتد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - إسبانيول 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 ريال سوسييداد - فالنسيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 فياريال - ريال مايوركا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة بولونيا - تورينو 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 مونزا - هيلاس فيرونا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 2 سامبدوريا - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 روما - لاتسيو 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 يوفنتوس - إنتر ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي – الجولة 14

المباراة الموعد القناة الناقلة لوريان - باريس سان جيرمان 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 2 مارسيليا - ليون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري المغربي – الجولة 8

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد - الاتحاد الرياضي التوركي 19:00 مصر، 20:00 السعودية Arryadia SD/HD

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