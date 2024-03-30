جدول مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 حيث تعود الدوريات الأوروبية في جولة جديدة، أبرزها قمة مانشستر سيتي وآرسنال، بجانب مواجهة قوية بين ليفربول وبرايتون.

كما يلعب ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو ويواجه باريس سان جيرمان نظيره مارسيليا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي عبر تطبيق Apple+

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

مباريات اليوم الأحد 31 مارس 2024 والقنوات الناقلة "31-03-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ليفربول - برايتون 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS 1 خالد الحدي مانشستر سيتي - آرسنال 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN SPORTS 1 حفيظ الدراجي

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سيلتا فيجو - رايو فاييكانو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS 3 محمد فوزي جيرونا - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS 3 أحمد البلوشي ديبورتيفو ألافيس - ريال سوسييداد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 3 جواد بدة ريال مدريد - أتلتيك بيلباو 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لوريان - بريست 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN SPORTS 4 أحمد عبده نيس - نانت 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 نوفل باشي كليرمون فوت - تولوز 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 أحمد المعمري لوهافر - مونبيليه 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 عامر الخوذيري ستراسبورج - رين 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS 4 مضر اليوسف مارسيليا - باريس سان جيرمان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS 1 عصام الشوالي

الدوري الأمريكي