جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية وبعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.
ونعرض لكم مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة أربع مباريات مرتقبة.
هذا بجانب انطلاق اليوم الأول للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال 2023.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023
جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 "30-07-2023"
كأس العرب للأندية الأبطال 2023 - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الوداد - أهلي طرابلس
|16:00 السعودية، 17:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الشرطة - الترجي
|18:00 السعودية، 19:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الهلال - السد
|20:00 السعودية، 21:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
|الاتحاد - الصفاقسي
|22:00 السعودية، 23:00 الإمارات
|SSC Sports
شاهد VIP
كأس العالم للسيدات - دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|كوريا الجنوبية - المغرب
|07:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|سويسرا - نيوزيلندا
|10:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|النرويج - الفلبين
|10:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|ألمانيا - كولومبيا
|12:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
المباريات الودية التحضيرية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|تشيلسي - فولهام
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
كأس مصر - دور الـ 16
|المباراة
|الموعد
|الملعب
|الأهلي - الداخلية
|19:00 مصر والسعودية
|ontime sports1