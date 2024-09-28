جدول مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 "29-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الفيحاء - الرياض 18:25السعودية ومصر SSC Extra 2 HD أحمد النفيسة التعاون - الاتفاق 21:00 السعودية ومصر SSC Sport HD 1 عبد الله الغامدي الشباب - الرائد 21:00 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD سعد يحيى

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيبسويتش تاون - أسون فيلا 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 علي محمد علي مانشستر يونايتد - توتنهام 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتا فيجو - جيرونا 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 سمير اليعقوبي أتلتيك بيلباو - إشبيلية 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد عبده ريال بيتيس - إسبانيول 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد البلوشي أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - لاتسيو 13:30 مصر والسعودية Starz Play App روما - فينيسيا 16:00 مصر والسعودية Starz Play App إمبولي - فيورنتينا 19:00 مصر والسعودية Starz Play App نابولي - مونزا 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

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المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هولشتاين - فرانكفورت 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 أحمد فؤاد هوفنهايم - فيردر بريمن 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد السعدي

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

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