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مباريات اليوم في دوري روشن على
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الإسباني والألماني والفرنسياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 "29-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الفيحاء - الرياض18:25السعودية ومصرSSC Extra 2 HDأحمد النفيسة
التعاون - الاتفاق21:00 السعودية ومصرSSC Sport HD 1عبد الله الغامدي
الشباب - الرائد21:00 السعودية ومصرSSC Extra 1 HDسعد يحيى

الدوري الإنجليزي - الجولة السادسة

TOD EPL 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيبسويتش تاون - أسون فيلا16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1علي محمد علي
مانشستر يونايتد - توتنهام18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ دراجي

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - جيرونا

15:00 مصر والسعودية

beIN Sports 3سمير اليعقوبي
أتلتيك بيلباو - إشبيلية

17:15 مصر والسعودية

beIN Sports 3

أحمد عبده
ريال بيتيس - إسبانيول

19:30 مصر والسعودية

beIN Sports 3

أحمد البلوشي
أتلتيكو مدريد - ريال مدريد

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 1

خليل البلوشي

الدوري الإيطالي - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تورينو - لاتسيو13:30 مصر والسعوديةStarz Play App
روما - فينيسيا

16:00 مصر والسعودية

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إمبولي - فيورنتينا

19:00 مصر والسعودية

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نابولي - مونزا

21:45 مصر والسعودية

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الدوري الألماني - الجولة الخامسة

TOD Bundesliga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هولشتاين - فرانكفورت16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5أحمد فؤاد
هوفنهايم - فيردر بريمن18:30 مصر والسعودية beIN Sports 4محمد السعدي

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

TOD Ligue 1 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نانت - سانت إيتيان18:00 مصر والسعودية beIN Sports 2محمد المبروكي
أنجيه - ريمس18:00 مصر والسعودية

beIN Sports 6

محمد بركات
ستراسبورج - مارسيليا21:45 مصر والسعودية

beIN Sports 4

جواد بدة

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