جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، حيث تستمر الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة الجزائر مع بوركينا فاسو وكوت ديفوار مع الكاميرون.

وفي كأس مصر، سيلعب الزمالك مع بلدية المحلة في أبرز المباريات.

وتستمر مواجهات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب كريستال بالاس مع توتنهام في أبرز المباريات.

وتستمر مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي وأبرز مبارياته اليوم ستكون بين أتالانتا وإنتر وميلان وهيلاس فيرونا وكريمونيزي مع نابولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "STC".

جدول مباريات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 "28-12-2025"

كأس الأمم الإفريقية 2025 - الجولة الثانية

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الجابون - موزمبيق 13:30 المغرب، 14:30 مصر beIN SPORTS MAX جواد بدة غينيا الاستوائية - السودان 16:00 المغرب، 17:00 مصر beIN SPORTS MAX علي محمد علي الجزائر - بوركينا فاسو 18:30 المغرب، 19:30 مصر beIN SPORTS MAX حفيظ دراجي الكاميرون - كوت ديفوار 21:00 المغرب، 22:00 مصر beIN SPORTS MAX عصام الشوالي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سندرلاند - ليدز يونايتد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORTS 1 محمد بركات كريستال بالاس - توتنهام 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق ميلان - هيلاس فيرونا 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv حازم عبد السلام كريمونيزي - نابولي 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv أحمد الحامد بولونيا - ساسوولو 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات stc tv - أتالانتا - إنتر 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv فارس عوض

كأس مصر - دور الـ 16 والـ 32