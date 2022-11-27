جدول مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة
تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الأحد 27 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الثامن من مونديال قطر.
وتقام يوم الأحد 27 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة.
البداية ستكون من المجموعة الخامسة، حيث يفتتح اليوم الثامن من مونديال قطر بمواجهة تجمع بين منتخبي اليابان وكوستاريكا.
أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة السادسة، ويلعب فيها منتخب المغرب، مباراة قوية في مواجهة منتخب بلجيكا.
المباراة الثالثة، ستكون لحساب مباريات المجموعة السادسة، حيث سنكون على موعد مع مباراة مثيرة للاهتمام بين كرواتيا وكندا.
المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الثامن في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الخامسة، وستجمع بين منتخبي إسبانيا وألمانيا، في قمة دور المجموعات.
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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 "27-11-2022"
كأس العالم – دور المجموعات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|اليابان - كوستاريكا
|12:00 مصر، 13:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|المغرب - بلجيكا
|15:00 مصر، 16:00 السعودية وقطر
|beIN Sports HD 2 Max
|كندا - كوراتيا
|18:00 مصر، 19:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Max
|إسبانيا - ألمانيا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 Max