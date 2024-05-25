جدول مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات على المستوى الكروي العالمي مع انتهاء معظم المواسم الكروية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 حيث تقام مباريات. على مستوى الدوري الإسباني، الإيطالي، المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات "بي إنس سبورتس" يمكنك مشاهدتها مباشرة عن طريق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 "26-05-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق خيتافي - مايوركا 15:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 - سيلتا فيجو - فالنسيا 17:15 السعودية ومصر beIN Sports HD 3 محمد مبروكي لاس بالماس - ديبورتيفو ألافيس 17:15 السعودية ومصر beIN Sports HD 2 - إشبيلية - برشلونة 22:00 السعودية ومصر beIN Sports HD 1 علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتالانتا - تورينو 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 نابولي - ليتشي 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 2 إمبولي. -روما 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 فروزينوني - أودينيزي 21:45 مصر والسعودية STARZPLAY هيلاس فيرونا - إنتر ميلان 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 2 لاتسيو - ساسووولو 21:45 مصر والسعودية STARZPLAY

الدوري الأمريكي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة فانكوفر وايت كابس - إنتر ميامي 05:30 مصر والسعودية Apple TV

الدوري المصري - الجولة 25