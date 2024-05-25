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SEVILLA BARCELONA 18112021 GOAL
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الإيطالي الدرجة الأولىالدوري المصري الممتازالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات على المستوى الكروي العالمي مع انتهاء معظم المواسم الكروية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 حيث تقام مباريات. على مستوى الدوري الإسباني، الإيطالي، المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة منقولة على شبكة قنوات "بي إنس سبورتس" يمكنك مشاهدتها مباشرة عن طريق TOD.

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جدول مباريات اليوم الأحد 26 مايو 2024 "26-05-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
خيتافي - مايوركا15:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3-
سيلتا فيجو - فالنسيا17:15 السعودية ومصرbeIN Sports HD 3محمد مبروكي
لاس بالماس - ديبورتيفو ألافيس17:15 السعودية ومصرbeIN Sports HD 2-
إشبيلية - برشلونة22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 1علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 38

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أتالانتا - تورينو19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1
نابولي - ليتشي19:00 مصر والسعوديةAD Sports Premium 2
إمبولي. -روما21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1
فروزينوني - أودينيزي21:45 مصر والسعودية

STARZPLAY

هيلاس فيرونا - إنتر ميلان21:45 مصر والسعوديةAD Sports Premium 2
لاتسيو - ساسووولو21:45 مصر والسعوديةSTARZPLAY

الدوري الأمريكي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فانكوفر وايت كابس - إنتر ميامي05:30 مصر والسعوديةApple TV

الدوري المصري - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
البنك الأهلي - الإسماعيلي16:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
طلائع الجيش - بلدية المحلة19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس
فيوتشر - المصري البورسعيدي19:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

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