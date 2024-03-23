جدول مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 حيث مباراة إيطاليا والإكوادور الودية التي يسعى من خلالها الآتزوري للاستعداد الجيد لبطولة اليورو التي يحمل لقبها..
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 والقنوات الناقلة.
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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024؟
إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى المباريات الودية الكبرى.
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جدول مباريات اليوم الأحد 24 مارس 2024 "23-03-2024"
مباريات ودية دولية - منتخبات
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|إيطاليا - الإكوادور
|23:00 السعودية، 22:00 مصر
أبو ظبي الرياضية 1
|بلال علام
|سان مارينو - سانت كيتس ونيفيس
|22:45 السعودية، 21:45 مصر
|beIN Sports HD 1
|عادل خلو