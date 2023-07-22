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جدول مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
France training Women World CupGetty
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تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 في كأس العالم للسيدات والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الذي لن نتابع فيه سوى بعض المباريات الودية ضمن استعدادات الفرق للموسم الكروي الجديد، وذلك بسبب انتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا.

ونعرض لكم مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للسيدات 2023، بإقامة ثلاث مباريات مرتقبة.

هذا بجانب مواجهة في الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 يوليو 2023 "23-07-2023"

كأس العالم للسيدات - دور المجموعات
المباراةالموعدالقناة الناقلة
السويد - جنوب إفريقيا08:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
هولندا - البرتغال10:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
فرنسا - جاميكا13:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

حفل تقديم الزعماء

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الهلال - الكويت20:30 مصر والسعوديةSSC HD 1

الدوري المصري - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بيراميدز - الأهلي20:30 مصر والسعوديةONTIME Sports HD 1

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 20358كريم بنزيما
  • 2416خاليدو كوليبالي
  • 3467روبرتو فيرمينو
  • 2038نجولو كانتي
  • 4134مارسيلو بروزوفيتش
  • 5064صفقة أخرى
37477 الأصوات

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