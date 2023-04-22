تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 في كأس الملك والبطولات العالمية والقنوات الناقلة والمعلقون ..

ينتظر عشاق جماهير كرة القدم يومًا ساخنًا عربيًا وعالميًا والترقب حاضر في كل المواجهات.

البداية من قمة نصف نهائي كأس الملك بين الاتحاد والهلال والذي يتزامن مع قمة في الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

كما يواجه نابولي نظيره يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي وليون يلعب ضد مارسيليا في مباراة مثيرة في الدوري الفرنسي.

أيضًا لا ننسى ديربي دبي في الدوري الإماراتي والذي يجمع بين شباب أهلي دبي والوصل.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 "23-04-2023"

كأس الملك - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الاتحاد - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP فهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق نيوكاسل يونايتد - توتنهام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium عصام الشوالي بورنموث - وست هام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium أحمد البلوشي

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مانشستر يونايتد - برايتون 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium رؤوف خليف

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق برشلونة - أتلتيكو مدريد 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 حفيظ الدراجي إشبيلية - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - نابولي 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium خالد الغول

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليون - مارسيليا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 حسن العيدروس

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