جدول مباريات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 في كأس الملك والبطولات العالمية والقنوات الناقلة والمعلقون

مصعب صلاحمصعب صلاح
|
Ittihad HilalGettyImage
كأس خادم الحرمين الشريفينالإتحاد vs الهلالالإتحادالهلالبرشلونة vs أتليتكو مدريدبرشلونةأتليتكو مدريدالدوري الإسباني - لا ليجانيوكاسل vs توتنهامنيوكاسلتوتنهامالدوري الإنجليزي الممتازبرايتون vs مانشستر يونايتدبرايتونمانشستر يونايتدكأس الاتحاد الإنجليزيشباب الأهلي vs الوصلشباب الأهليالوصلالدوري الإماراتي للمحترفينيوفنتوس vs نابولييوفنتوسنابوليالدوري الإيطالي - سيري آليون vs مارسيلياليونمارسيلياالدوري الفرنسي - ليج 1

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 في كأس الملك والبطولات العالمية والقنوات الناقلة والمعلقون ..

ينتظر عشاق جماهير كرة القدم يومًا ساخنًا عربيًا وعالميًا والترقب حاضر في كل المواجهات.

البداية من قمة نصف نهائي كأس الملك بين الاتحاد والهلال والذي يتزامن مع قمة في الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

كما يواجه نابولي نظيره يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي وليون يلعب ضد مارسيليا في مباراة مثيرة في الدوري الفرنسي.

أيضًا لا ننسى ديربي دبي في الدوري الإماراتي والذي يجمع بين شباب أهلي دبي والوصل.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 23 أبريل 2023 "23-04-2023"

كأس الملك - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الاتحاد - الهلال21:00 السعودية، 20:00 مصرشاهد VIPفهد العتيبي

الدوري الإنجليزي - الجولة 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيوكاسل يونايتد - توتنهام15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premiumعصام الشوالي
بورنموث - وست هام15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premiumأحمد البلوشي

كأس الاتحاد الإنجليزي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مانشستر يونايتد - برايتون17:30 مصر، 18:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premiumرؤوف خليف

الدوري الإسباني - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برشلونة - أتلتيكو مدريد16:15 مصر، 17:15 السعوديةbeIN Sports HD 1حفيظ الدراجي
إشبيلية - فياريال21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
يوفنتوس - نابولي20:45 مصر، 21:45 السعوديةAD SPORTS Premium خالد الغول

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليون - مارسيليا20:45 مصر، 21:45 السعوديةbeIN Sports HD 2حسن العيدروس

اضغط هنا لمتابعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

354696 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 33%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 9%فيكتور أوسيمين
354696 الأصوات

اختيارات المحررين