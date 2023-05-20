تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 والقنوات الناقلة في الدوريات العربية والأوروبية..
يوم كروي جديد تقترب فيه الدوريات المتبقية من الحسم، فبعد أن تم حسم الدوري الإيطالي لصالح نابولي، والإسباني لصالح برشلونة، لم تفصح الدوريات الإنجليزي والفرنسي والألماني عن أبطالها بعد.
مباريات هامة للغاية في مصير تلك البطولات ستقام اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، بينما تقام مباراة هامة أخرى لحساب بطولة كأس الملك سلمان "البطولة العربية للأندية" بين الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.
في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 "21-05-2023"