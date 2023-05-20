جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Manchester City vs Chelsea | Carabao CupGetty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاكأس العرب للأندية الأبطالالدوري المغربي الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 والقنوات الناقلة في الدوريات العربية والأوروبية..

يوم كروي جديد تقترب فيه الدوريات المتبقية من الحسم، فبعد أن تم حسم الدوري الإيطالي لصالح نابولي، والإسباني لصالح برشلونة، لم تفصح الدوريات الإنجليزي والفرنسي والألماني عن أبطالها بعد.

مباريات هامة للغاية في مصير تلك البطولات ستقام اليوم السبت الموافق 20 مايو 2023، بينما تقام مباراة هامة أخرى لحساب بطولة كأس الملك سلمان "البطولة العربية للأندية" بين الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 "21-05-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراةالموعدالقناة الناقلة
برايتون - ساوثهامتون16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي - تشيلسي18:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أتلتيكو مدريد - أوساسونا17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 4
فالنسيا - ريال مدريد19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
إشبيلية - ريال بيتيس22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - إنتر ميلانو19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
أودينيزي - لاتسيو21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لوريان - لانس18:05 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
أوكسير - باريس سان جيرمان21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلة
أوجسبورج - بوروسيا دورتموند18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ20:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري المغربي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
اتحاد طنجة - الرجاء22:00 مصر والسعوديةArryadia SD/HD

كأس الملك سلمان - الملحق التأهيلي الثاني

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتحاد المنستيري - المحرق20:00 مصر والسعوديةالرياضية التونسية
البحرين الرياضية
الكأس القطرية

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  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
709724 الأصوات

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