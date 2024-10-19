جدول مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، كما تستمر مباريات العديد من الدوريات الأوروبية الكبرى في جولة جديدة إذ تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإيطالي والإنجليزي، إضافة إلى جولة جديدة في الدوري الأمريكي ونصف نهائي السوبر المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

ويمكن مشاهدة الدوري الأمريكي عبر Apple TV+

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 "20-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السابعة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الفتح - الخلود 17:45 مصر والسعودية SSC 1 HD جعفر الصليح SSC 5 HD جعفر الصليح SSC 1 SD علي الربيع الأخدود - الرياض 18:20 السعودية ومصر SSC Extra 1 HD محمد الخامسي SSC Extra 1 SD عيسى الزدجالي الاتفاق. -العروبة 21:00 السعودية ومصر SSC 1 HD مشاري القرني SSC 5 HD مشاري القرني SSC 1 SD عبد العزيز الزيد

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق وولفرهامبتون - مانشستر سيتي 16:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي ليفربول - تشيلسي 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق مايوركا - رايو فاييكانو 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 عامر الخوذيري أتلتيكو مدريد - ليجانيس 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 علي محمد علي فياريال - خيتافي 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 باسم الزير برشلونة - إشبيلية 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 علي سعيد الكعبي

الدوري الألماني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق هولشتاين كيل - أونيون برلين 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 4 أحمد البلوشي فولفسبورج - فيردر بريمن 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد المبروكي

الدوري الفرنسي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق لوهافر - ليون 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 نوفل باشي أوكسير - ستاد ريمس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports XTRA HD 1 أحمد عبده تولوز - أنجيه 18:00 مصر والسعودية beIN Sports XTRA HD 2 حسن العيدروس نانت - نيس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 محمد بركات مونبلييه - مارسيليا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إمبولي - نابولي 13:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام ليتشي - فيورنتينا 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي فينيسا - أتالانتا 16:00 مصر والسعودية STC - كالياري- تورينو 19:00 مصر والسعودية STC - روما - إنتر 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 محمد الشامسي

السوبر المصري - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الزمالك - بيراميدز 16:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية 1 عصام عبده إم بي سي مصر 2 مدحت شلبي أون تايم سبورتس زياد دكروي الأهلي - سيراميكا كليوباترا 20:00 السعودية ومصر أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله إم بي سي مصر 2 فهد العتيبي أون تايم سبورتس أيمن الكاشف

الدوري الأمريكي - الجولة 34