جدول مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات بعد انتهاء معظم المنافسات حول العالم.
ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 حيث نتابع مباريات الدوري الأمريكي وكأس مصر وتنتهي مسابقة الدوري الإيطالي.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.
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جدول مباريات اليوم الأحد 2 يونيو 2024 "02-06-2024"
الدوري الإيطالي - الجولة 38
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|أتالانتا - فيورنتينا
|19:00 مصر والسعودية
|AD SPORTS Premium 1
كأس مصر - دور الـ32
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الاتحاد - سماد أبو قير
|20:00 مصر والسعودية
|OnTime Sports
الدوري الأمريكي - المجموعة الشرقية
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
إنتر ميامي - سانت لويس
|02:30 مصر والسعودية
|APPLE TV