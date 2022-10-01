جدول مباريات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والبطولات الأوروبية والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود بطولة الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى، وتعود معه الإثارة المعتادة، إذ تتواصل مباريات الجولة الخامسة من الموسم يوم الأحد 2 أكتوبر 2022.

وتقام 4 مباريات يوم الأحد 2 أكتوبر في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، تسعى فيها جميع الفريق إلى تحقيق الفوز من أجل انطلاقة مثالية للموسم.

ستجمع المباراة الأولى بين الفيحاء والشباب، ثم الهلال والتعاون، ثم مباراة الفتح وأبها، ثم في المساء الكلاسيكو بين النصر والاتحاد.

Shahid Shahid

أما على المستوى الأوروبي، فتستمر منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، والبداية من ديربي مانشستر بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ثم مباراة ليدز يونايتد مع أستون فيلا.

وفي الدوري الإسباني تستمر مباريات الجولة التاسعة، وفيها يلعب إسبانيول مع فالنسيا، ومباراة سيلتا فيجو وريال بيتيس، وجيرونا مع ريال سوسييداد، وفي المساء مباراة ريال مدريد وأوساسونا.

كما يلتقي لاتسيو مع سبيزيا، وأتالانتا مع فيورنتينا، ويوفنتوس أمام بولونيا في الدوري الإيطالي بالجولة الثامنة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 "02-10-2022"

دوري روشن السعودي - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الشباب 18:20 السعودية، 17:20 مصر شاهد VIP الهلال - التعاون 18:20 السعودية، 17:20 مصر شاهد VIP الفتح - أبها 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP النصر - الاتحاد 21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليدز يونايتد - أستون فيلا 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - فالنسيا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports 1 HD سيلتا فيجو - ريال بيتيس 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports 1 HD جيرونا - ريال سوسييداد 18:30 مصر، 19:20 السعودية beIN Sports 1 HD ريال مدريد - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - سبيزيا 12:30 مصر، 13:30 السعودية Starz Play App سامبدوريا - مونزا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App ليتشي - كريمونيزي 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App ساسوولو - ساليرنيتانا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Starz Play App أتالانتا - فيورنتينا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Starz Play App يوفنتوس - بولونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App

الدوري الألماني - الجولة الثامن