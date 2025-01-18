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Rasmus Hojlund Man Utd Kaoru Mitoma Brighton(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةالدوري الإيطاليالدوري الألمانيالدوري الإسباني – لا ليجادوري أبطال إفريقياالدوري الفرنسيكأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات القوية والتي هي على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 حيث تعود الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد لنتابع الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، وكذلك باقي الدوريات الكبرى إلى جانب جولة الحسم في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني ودوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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جدول مباريات اليوم الأحد 19 يناير 2025 "19-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إيفرتون - توتنهام16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2خليل البلوشي
مانشستر يونايتد - برايتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي
نوتنجهام فورست - ساوثامبتون16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2أحمد البلوشي
إبسويتش تاون - مانشستر سيتي18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1علي سعيد الكعبي

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فيورنتينا - تورينو13:30 مصر، 14:30 السعوديةSTC-
كالياري - ليتشي16:00 مصر، 17:00 السعوديةSTC-
بارما - فينيسا16:00 مصر، 17:00 السعوديةSTC-
هيلاس فيرونا - لاتسيو19:00 مصر، 20:00 السعوديةSTC-
إنتر ميلان - إمبولي21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - أتلتيك بيلباو15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3محمد السعدي
ريال مدريد - لاس بالماس17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3حفيظ دراجي
أوساسونا - رايو فاييكانو19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 2أحمد البلوشي
فالنسيا - ريال سوسييداد22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري

الدوري الفرنسي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سانت إتيان - نانت16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 9باسم الزير
ريمس - لوهافر18:15 مصر، 19:15 السعوديةbeIN Sports Xtra 2عبد الله الغامدي
أنجيه - أوكسير20:15 مصر، 21:15 السعوديةbeIN Sports 9سمير اليعقوبي
مارسيليا - ستراسبورج21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 4حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أونيون برلين - ماينز16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5محمد بركات
فيردر بريمن - أوجسبورج18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 3محمد السعدي

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الرجاء - مانيما18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 6عصام الشوالي
صن داونز - الجيش الملكي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي

الكونفيدرالية الإفريقية - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الصفاقسي - برافوش15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي
سيمبا - النادي الرياضي القسنطيني15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 6محمد المبروكي
المصري - بلاك بولز18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 7أحمد عبده
الزمالك - إنييمبا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 8محمد فوزي
أسيك ميموزا - أورابا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 7باسم الزير
اتحاد الجزائر - جراف دي داكار21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 6محمد بركات
الملعب المالي - لواندا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 8محمد المبروكي
نهضة بركان - ستيلينبوش21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 5أحمد عبده

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