تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 حيث نستكمل مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي وفيها يلعب برينتفورد مع كريستال بالاس، وقمة الجولة ستجمع تشيلسي مع مانشستر سيتي.

بينما تستمر مباريات الجولة الاولى من الدوري الإسباني، وفيها يظهر مبابي للمرة الأولى بقميص ريال مدريد في الليجا، في مباراة ريال مايوركا مع الميرينجي.

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وتستمر مباريات الدوري الإيطالي وسنشاهد هيلاس فيرونا أمام نابولي، وكالياري مع روما.

وعلى الصعيد العربي، تستمر مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 "18-08-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق كريستال بالاس - برينتفورد 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 محمد بركات تشيلسي - مانشستر سيتي 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ريال سوسييداد - رايو فاييكانو 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 مضر اليوسف ريال مايوركا - ريال مدريد 22:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس

الدوري الإيطالي - الجولة الأولى

المباراة الموعد القنوات الناقلة هيلاس فيرونا - نابولي 19:30 مصر والسعودية AD SPORTS PREMIUM 1 كالياري - روما 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS PREMIUM 1

الدوري المصري- الجولة 34