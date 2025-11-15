جدول مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة على الرغم من التوقف الدولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025، حيث تستمر مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، كما نتابع المباراة النهائية في تصفيات قارة إفريقيا المؤهل للملحق العالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم عبر تطبيق TOD.

كما يمكنك متابعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 عبر "شاهد VIP".

وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر من أي مكان في العالم يمكن الاستعانة بتطبيق Nord VPN

جدول مباريات اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 "16-11-2025"

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق البرتغال - أرمينيا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD 1 نوفل باشي المجر - ايرلندا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD 2 سمير اليعقوبي أذربيجان - فرنسا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 1 علي محمد علي ألبانيا - إنجلترا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي صربيا - لاتفيا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 3 محمد المبروكي أوكرانيا - ايسلندا 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات beIN Sports HD 4 منتصر الأزهري إيطاليا - النرويج 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN Sports HD 1 علي سعيد الكعبي

الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 - النهائي