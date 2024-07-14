تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه القليل من المباريات ولكنها ستكون هامة للكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 حيث نتابع نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا.

كما نتابع لقاء الزمالك وبلدية المحلة ضمن الجولة 17 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، وفي كأس مصر سيلعب بيرامديز أمام النصر في دور الـ 32 من البطولة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024؟

اذا كنت تتابع مباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

أما بالنسبة لكوبا أمريكا، فهي غير منقولة في منطقة الشرق الأوسط، لذلك إن كانت ترغب في الاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة من أي مكان في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 15 يوليو 2024 "15-07-2024"

كوبا أمريكا 2024 - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الأرجنتين - كولومبيا 03:00 مصر والسعودية غير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الزمالك - بلدية المحلة 21:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1 محمد عفيفي

كأس مصر - دور الـ 32