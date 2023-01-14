جدول مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 في الدوري السعودي والبطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة.

يوم جديد من كرة القدم تشهده ملاعب كرة القدم العربية والعالمية، دوري روشن السعودي 2022-23 والدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي وغير ذلك من المسابقات في أنحاء العالم المختلفة.

ونختتم مباريات الجولة الثالثة عشر في دوري روشن السعودي، بمباراة تجمع بين الهلال والعدالة على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وعلى الصعيد العالمي لا يوجد ما هو أهم من الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة، في نهائي السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وتستمر مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب تشيلسي مع كريستال بالاس، وديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام.

في الموضوع التالي من موقع "جول" نقدم لكم جدول مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والمسابقات العربية والعالمية والقنوات الناقلة.

Shahid

جدول مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023 "15-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - العدالة 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - فولهام 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premuim تشيلسي - كريستال بالاس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premuim توتنهام - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 Premuim

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - إسبانيول 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD1 ألميريا - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD1

الدوري الفرنسي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة رين - باريس سان جيرمان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Connect

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - سبيزيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD SPORTS Premium 1 روما - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

Shahid