جدول مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي عبر Apple+

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 "15-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق القادسية - الشباب 18:20 مصر والسعودية SSC Extra 1 HD مشاري القرني SSC Extra 1 SD عيسى الدزجالي الخلود - العروبة 18:50 مصر والسعودية SSC Extra 2 HD عيسى الحربين SSC Extra 2 SD عبد العزيز الزيد الاتحاد - الوحدة 21:00 مصر والسعودية SSC SPORT 1 HD عبدالله الحربي SSC SPORT 5 HD مدحت شلبي

الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق توتنهام - آرسنال 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس وولفرهامبتون - نيوكاسل 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سيلتا فيجو - بلد الوليد 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد المبروكي جيرونا - برشلونة 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 علي سعيد الكعبي لاس بالماس - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 محمد السعدي أتلتيكو مدريد - فالنسيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 خليل البلوشي

الدوري الألماني- الجولة الثالثة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أوجسبورج - سانت باولي 16:30 مصر والسعودية TOD - ماينز - فيردر بريمن 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة

TOD

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق رين - مونبلييه 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 نوفل باشي نانت - ريمس 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 عامر الخوذيري تولوز - لوهافر 18:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 باسم الزير ستراسبورج - أنجيه 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 6 محمد بركات لانس - ليون 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 4 جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جنوة - روما 13:30 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام أتالانتا - فيورنتينا 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 أحمد الحامد تورينو - ليتشي 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 عصام عبده كالياري - نابولي 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 2 بلال علام مونزا - إنتر 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض

دوري أبطال إفريقيا - الأدوار الإقصائية

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق جورماهيا - الأهلي 15:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله سامارتكس - الرجاء 18:00 مصر والسعودية ماكس تي في الغانية - ديكيداها - الترجي 19:00 مصر والسعودية Taraji + - سان بيدرو - الهلال 19:00 مصر والسعودية - - استاد أبيدجان - ميلو 22:00 مصر والسعودية - -

الدوري الأمريكي - الجولة 28