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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الإيطاليإنتر ميامي v فيلادلفيا يونيونإنتر مياميفيلادلفيا يونيونالدوري الأمريكيدوري أبطال إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 حيث تستكمل مواجهات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والدوري الفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

المباراة التالية

كما يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي عبر Apple+

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الإنجليزياضغط هنا للتحميل
لمشاهدة الدوري الأمريكياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024 "15-09-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة الثالثة

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
القادسية - الشباب18:20 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDمشاري القرني
SSC Extra 1 SDعيسى الدزجالي
الخلود - العروبة18:50 مصر والسعوديةSSC Extra 2 HDعيسى الحربين
SSC Extra 2 SDعبد العزيز الزيد
الاتحاد - الوحدة21:00 مصر والسعوديةSSC SPORT 1 HDعبدالله الحربي
SSC SPORT 5 HDمدحت شلبي

الدوري الإنجليزي - الجولة الرابعة

TOD EPL 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
توتنهام - آرسنال16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
وولفرهامبتون - نيوكاسل18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1علي محمد علي

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

TOD Liga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - بلد الوليد15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
جيرونا - برشلونة17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports 3علي سعيد الكعبي
لاس بالماس - أتلتيك بيلباو19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3محمد السعدي
أتلتيكو مدريد - فالنسيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3خليل البلوشي

الدوري الألماني- الجولة الثالثة

TOD Bundesliga 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوجسبورج - سانت باولي16:30 مصر والسعوديةTOD-
ماينز - فيردر بريمن18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 5أحمد عبده

الدوري الفرنسي - الجولة الرابعة

TOD Ligue 1 2024TOD

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
رين - مونبلييه16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4نوفل باشي
نانت - ريمس

18:00 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 1عامر الخوذيري
تولوز - لوهافر

18:00 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 2باسم الزير
ستراسبورج - أنجيه

18:00 مصر والسعودية

beIN Sports 6

محمد بركات
لانس - ليون

21:45 مصر والسعودية

beIN Sports 4

جواد بدة

الدوري الإيطالي - الجولة الرابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جنوة - روما13:30 مصر والسعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
أتالانتا - فيورنتينا

16:00 مصر والسعودية

AD Sports Premium 1أحمد الحامد
تورينو - ليتشي

16:00 مصر والسعودية

AD Sports Premium 1عصام عبده
كالياري - نابولي

19:00 مصر والسعودية

AD Sports Premium 2

بلال علام
مونزا - إنتر

21:45 مصر والسعودية

AD Sports Premium 1

فارس عوض

دوري أبطال إفريقيا - الأدوار الإقصائية

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
جورماهيا - الأهلي15:00 مصر والسعوديةأبو ظبي الرياضية 1عامر عبدالله
سامارتكس - الرجاء

18:00 مصر والسعودية

ماكس تي في الغانية-
ديكيداها - الترجي

19:00 مصر والسعودية

Taraji +-
سان بيدرو - الهلال

19:00 مصر والسعودية

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-
استاد أبيدجان - ميلو

22:00 مصر والسعودية

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الدوري الأمريكي - الجولة 28

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - فيلاديلفيا يونيون

02:30 مصر والسعودية

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