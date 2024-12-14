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Leganes BarcelonaGetty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتازدوري أبطال إفريقياكأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 حيث تنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية الكبرى، إذ يستمر الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني، وتستمر جولة جديدة في الدوري الألماني والفرنسي والإيطالي وجولة جديدة في الدوري الإنجليزي وتستمر جولة جديدة في دوري أبطال إفريقيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، والألماني، والفرنسي والإنجليزي ودوري أبطال إفريقيا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 "15-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برايتون - كريستال بالاس16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد فوزي
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي
تشيلسي - برينتفورد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد بركات
ساوثامبتون - توتنهام21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports XTRA 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني- الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتلتيكو مدريد - خيتافي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3منتصر الأزهري
ديبورتيفو ألافيس - أتلتيك بيلباو17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3أحمد البلوشي
فياريال - ريال بيتيس19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3سمير اليعقوبي
ريال سوسييداد - لاس بالماس19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 9باسم زير
برشلونة - ليجانيس22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
هايدنهايم - شتوتجارت16:30 مصر، 17:30 السعوديةTODمصطفى العلوان
بوروسيا دورتموند - هوفنهايم18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports HD 4أحمد عبده
لايبزيج - أينتراخت فرانكفورت20:30 مصر، 21:30 السعوديةbeIN Sports HD 5منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليتشي - مونزا13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD Sports Premium 1ميشيل سعد
بولونيا - فيورنتينا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
بارما - هيلاس فيرونا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 2محمد أبو كبدة
كومو - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الحامد
ميلان - جنوة21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي

الدوري الفرنسي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مونبلييه - نيس16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports HD 4باسم الزير
رين. -أنجيه18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1عبد الله الغامدي
لوهافر - ستراسبورج18:00 مصر، 19:00 السعوديةTODمحمد المبروكي
بريست - نانت18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2مصطفى العلوان
باريس سان جيرمان - ليون21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports HD 4عامر الخوذيري

كأس الكونفدرالية الإفريقية - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أورابا - جراف دي داكار15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 9محمد المبروكي
بلاك بولز - إنييمبا15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 8أحمد عبده
سيمبا - الصفاقسي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 7نوفل باشي
لواندا - ستيلينبوش15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1محمد بركات
الزمالك - المصري18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 6علي محمد علي
برافوش. -القسنطيني18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 8محمد المبروكي
اتحاد الجزائر - أسيك ميموزا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 6نوفل باشي
نهضة بركان - الملعب المالي21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 7جواد بدة

دوري أبطال إفريقيا - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
صن داونز - الرجاء15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 6جواد بدة
دجوليبا - ساجرادا18:00 مصر، 19:00 السعوديةTOD-

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