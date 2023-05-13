تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 مايو 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يوم جديد من المنافسات الكروية الضارية في أوروبا، والدوريات الأوروبية الكبرى تستعد لمرحلة من الحسم.

برشلونة يطمح لتأكيد فوزه بالدوري الإسباني بانتصار مهم لأنصاره على حساب الجار إسبانيول، بينما تمر منافسة آرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي بإحدى أهم لحظاتها الحاسمة.

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بينما يخوض الشباب مباراة هامة ضد الاتفاق مضيفه في دوري روشن السعودي 2022-23.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 14 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 14 مايو 2023 "14-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتفاق - الشباب 19:00 السعودية ومصر SSC

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الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - مانشستر سيتي 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد - وست هام 16:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium آرسنال - برايتون 18:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - فالنسيا 15:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 إلتشي - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 بلد الوليد - إشبيلية 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - برشلونة 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة كليرمون فوت - ليون 14:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 موناكو - ليل 18:05 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 مارسيليا - أنجيه 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة مونزا - نابولي 16:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 بولونيا - روما 19:00 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1 يوفنتوس - كريمونيزي 21:45 مصر والسعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة شتوتجارت - باير ليفركوزن 16:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 لايبزيج - فيردر بريمن 18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة 20:00 مصر والسعودية أون تايم سبورتس

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