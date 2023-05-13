جدول مباريات اليوم الأحد 14 مايو 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

أحمد مجديأحمد مجدي
odion ighalo - al hilal - al ittihadal hilal twitter
دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 مايو 2023 في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

يوم جديد من المنافسات الكروية الضارية في أوروبا، والدوريات الأوروبية الكبرى تستعد لمرحلة من الحسم.

برشلونة يطمح لتأكيد فوزه بالدوري الإسباني بانتصار مهم لأنصاره على حساب الجار إسبانيول، بينما تمر منافسة آرسنال ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي بإحدى أهم لحظاتها الحاسمة.

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

بينما يخوض الشباب مباراة هامة ضد الاتفاق مضيفه في دوري روشن السعودي 2022-23.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد 14 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 14 مايو 2023 "14-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الاتفاق - الشباب19:00 السعودية ومصرSSC
شاهد vip

الدوري الإنجليزي - الجولة 36

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إيفرتون - مانشستر سيتي16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium
برينتفورد - وست هام16:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2 HD Premium
آرسنال - برايتون18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيلتا فيجو - فالنسيا15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
إلتشي - أتلتيكو مدريد17:15 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
بلد الوليد - إشبيلية19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1
إسبانيول - برشلونة22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
كليرمون فوت - ليون14:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
موناكو - ليل18:05 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2
مارسيليا - أنجيه21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
مونزا - نابولي16:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
بولونيا - روما19:00 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1
يوفنتوس - كريمونيزي21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شتوتجارت - باير ليفركوزن16:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3
لايبزيج - فيردر بريمن18:30 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 28

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سيراميكا كليوباترا - غزل المحلة20:00 مصر والسعوديةأون تايم سبورتس

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم..

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

646798 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
646798 الأصوات

اختيارات المحررين