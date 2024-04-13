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Mohamed Salah Liverpool 2023-24Getty Images
مباريات اليوم على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الأسباني الدرجة الأولىالقنوات الناقلةالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىالدوري الإنجليزي الممتازالدوري المصري الممتازالدوري الإيطالي الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 ونتابع في هذا اليوم المجيد لقاءات عديدة في الدوريات الأوروبية الكبرى.. إضافة إلى مباريات عربية مثيرة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الألماني ،الفرنسي والإنجليزي.

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جدول مباريات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 "14-04-2024"

الدوري الإسباني - الجولة 31

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاس بالماس - إشبيلية15:00 السعودية، 14:00 مصرbeIN SPORTS HD 3عامر الخوذيري
غرناطة - ديبورتيفو ألافيس17:15 السعودية، 16:15 مصر

beIN SPORTS HD 3

محمد فوزي
أتلتيك بيلباو - فياريال19:30 السعودية، 18:30 مصر

beIN SPORTS HD 3

عادل خلو
ريال سوسييداد - ألميريا

22:00 السعودية، 21:00 مصر

beIN SPORTS HD 3

محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لوهافر - نانت14:00 السعودية، 13:00 مصرbeIN SPORTS HD 4نوفل باشي
كليرمون فوت - مونبلييه16:00 السعودية، 15:00 مصرbeIN Sports Xtra 1أحمد البلوشي
ليون - بريست21:45 السعودية، 20:45 مصر

beIN SPORTS HD 4

جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 29

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
دارمشتات - فرايبورج16:30 السعودية، 15:30 مصرbeIN SPORTS HD 6مضر اليوسف
باير ليفركوزن - فيردر بريمن

18:30 السعودية، 17:30 مصر

beIN SPORTS HD 5

علي محمد علي

الدوري الإيطالي - الجولة 32

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نابولي - فروزينوني13:30 السعودية، 12:30 مصرSTARZPLAY
ساسوولو - ميلان16:00 السعودية، 15:00 مصر

STARZPLAY

أودينيزي - روما19:00 السعودية، 18:00 مصر

STARZPLAY

إنتر ميلان - كالياري21:45 السعودية، 20:45 مصر

STARZPLAY

الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ليفربول - كريستال بالاس

16:00 السعودية، 15:00 مصر

beIN SPORTS HD 1حسن العيدروس
وست هام - فولهام

16:00 السعودية، 15:00 مصر

beIN SPORTS HD 2

محمد بركات
آرسنال - أستون فيلا18:30 السعودية، 17:30 مصر

beIN SPORTS HD 1

عصام الشوالي

الدوري المصري - الجولة 10

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيراميكا كليوباترا - المصري18:00 السعودية، 17:00 مصرONTIME SPORTS 2محمد عفيفي
الإسماعيلي - مودرن فيوتشر21:00 السعودية، 20:00 مصر

ONTIME SPORTS 1

محمد الكواليني

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