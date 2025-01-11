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Kylian Mbappe Lamine Yamal Real Madrid Barcelona 2024-25Getty/GOAL
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري المصري الممتازالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الإيطاليالدوري الفرنسيالدوري الألمانيكأس الاتحاد الإنجليزيدوري أبطال إفريقياكأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات ولكنها على قدر عالي من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 حيث نتابع مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى من جديد، كما نشاهد مباريات قوية على مستوى بطولتي دوري أبطال أوروبا والكونفدرالية الإفريقية، لكن الأهم بكل تأكيد ستكون ملحمة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2025..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والألماني والفرنسي ودوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإسباني.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 12 يناير 2025 "12-01-2025"

كأس السوبر الإسباني - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
ريال مدريد - برشلونة22:00 السعودية، 21:00 مصرSSC News HDفهد العتيبي
SSC 1 HDمشاري القرني
SSC 1 SDفارس عوض
MBC مصر 2مدحت شلبي
MBC العراقعبد الله الحربي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لاس بالماس - خيتافي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2محمد السعدي
أتلتيكو مدريد - أوساسونا17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 1نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 17

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
لوهافر - لانس16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 4سمير اليعقوبي
تولوز - ستراسبورج18:15 مصر، 19:15 السعوديةbeIN Sports 4جواد بدة
مونبلييه - أنجيه18:15 مصر، 19:15 السعوديةbeIN Sports 9مصطفى العلوان
باريس سان جيرمان - سانت إتيان21:45 مصر، 22:45 السعوديةbeIN Sports 1أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لايبزيج - فيردر بريمن16:30 مصر، 17:30 السعوديةBein Sport 2 ENأحمد البلوشي
أوجسبورج - شتوتجارت18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports Xtra 3عبدالله الغامدي

الدوري الإيطالي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
جنوة - بارما13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD Sports Premium 1أحمد الخير
فينيسا - إنتر16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
بولونيا - روما19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1محمد الشامسي
نابولي - هيلاس فيرونا21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام

الدوري المصري - الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سموحة - مودرن فيوتشر19:00 مصر، 20:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد رمضان

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أورلاندو بايرتس - شباب بلوزداد15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي
دجوليبا - الترجي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 2عصام الشوالي
الهلال - يانج أفريكانز21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 6منتصر الأزهري

الكونفيدرالية الإفريقية - الجولة 5

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
أورابا - اتحاد الجزائر15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 5محمد المبروكي
لواندا - نهضة بركان15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 6جواد بدة
ستيلينبوش - الملعب المالي15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3أحمد عبده
إنييمبا - المصري18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 5أحمد عبده
بلاك بولز - الزمالك18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 6علي محمد علي
جراف دي داكار - أسيك ميموزا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 8محمد المبروكي
برافوش - سيمبا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 2محمد فوزي
النادي القسنطيني - الصفاقسي18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد بركات

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الثالث

المباراةالموعدالقناة الناقلة
تاموورث - توتنهام14:30 مصر، 15:30 السعوديةغير منقولة عربيًا
آرسنال - مانشستر يونايتد17:00 مصر، 18:00 السعوديةSport TV2
نيوكاسل - بروملي17:00 مصر، 18:00 السعوديةغير منقولة عربيًا

دوري يلو السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الباطن - الجبيل14:20 مصر، 15:20 السعوديةالسعودية الرياضية 3
الطائي - أبها14:40 مصر، 15:40 السعوديةالسعودية الرياضية 2
العين - الفيصلي14:50 مصر، 15:50 السعوديةالسعودية الرياضية 1

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