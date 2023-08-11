جدول مباريات اليوم السبت 12 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يوم كروي جديد بعد عودة الحياة إلى أوصال كرة القدم حول العالم، مع عودة دوري روشن السعودي وكذلك الدوريات الأوروبية الكبرى.
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البداية من الدوري السعودي الذي تعود عجلته للدوران من جديد بعد افتتاحية مبارياته الجمعة.
وأيضًا لا يمكن نسيان نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بين الهلال والنصر.
كذلك تستمر مباريات الدوريين الإسباني والإنجليزي القوية، بقمم نارية خلال اليوم.
في السطور التالية نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت 12 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم السبت 12 أغسطس 2023 "12-08-2023"
كأس الملك سلمان - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الهلال - النصر
|18:00 مصر والسعودية
|SSC 1 HD
شاهد VIP
الدوري السعودي - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الطائي - ضمك
|18:00 مصر والسعودية
|SSC
شاهد VIP
|الفيحاء - الخليج
|21:00 مصر والسعودية
|SSC
شاهد VIP
الدوري الإسباني - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|سيلتا فيجو. -أوساسونا
|18:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|لاس بالماس - مايوركا
|20:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
|أتلتيك بيلباو - ريال مدريد
|22:30 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1
الدوري الإنجليزي - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|آرسنال - نوتنجهام فوريست
|14:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|بورنموث - وست هام
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports Max 2 HD Turkey
|برايتون - لوتون تاون
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 1 English
|إيفرتون - فولهام
|17:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس
|17:00 مصر والسعودية
|DAZN 4 Espana HD
|نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا
|19:30 مصر والسعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
السوبر الألماني - النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بايرن ميونخ - لايبزيج
|21:45 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 3
beIN Sports HD 6
الدوري الفرنسي - الجولة 1
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|مارسيليا - ستاد ريمس
|18:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1
|باريس سان جيرمان - لوريان
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports 1
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كأس العالم للسيدات - ربع النهائي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|أستراليا - فرنسا
|10:00 مصر والسعودية
|beIN SPORTS PREMIUM 1
|إنجلترا - كولومبيا
|13:30 مصر والسعودية
|beIN SPORTS PREMIUM 2
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