جدول مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 "01-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراة الموعد القنوات الناقلة تورينو - ليتشي 14:30 السعودية، 15:30 الإمارات stc tv كومو - أتالانتا 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات stc tv كريمونيزي - إنتر 20:00 السعودية، 19:00 الإمارات stc tv بارما - يوفنتوس 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات stc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أستون فيلا - برينتفورد 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 4 عامر الخوذيري مانشستر يونايتد - فولهام 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 1 علي محمد علي نوتنجهام فورست - كريستال بالاس 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 8 باسم الزير توتنهام - مانشستر سيتي 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات beIN SPORT 1 أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال مدريد - رايو فاييكانو 16:00 السعودية، 17:00 الإمارات beIN SPORT 3 حسن العيدروس ريال بيتيس - فالنسيا 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات beIN SPORT 5 عبدالله الغامدي خيتافي - سيلتا فيجو 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORT 5 بكر علوان أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORT 5 نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ليون - ليل 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN SPORT 6 محمد السعدي أنجيه - ميتز 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 6 محمد نضال نيس - بريست 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 4 حسن العيدروس تولوز - أوكسير 19:15 السعودية، 20:15 الإمارات beIN SPORT 8 محمد المبروكي ستراسبورج - باريس سان جيرمان 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORT 1 عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة شتوتجارت - فرايبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات شاهد بوروسيا دورتموند - هوفنهايم 19:30 السعودية، 20:30 الإمارات شاهد إم بي سي أكشن

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الشباب - الفيحاء 18:15 السعودية، 19:15 الإمارات ثمانية خالد المديفر الفتح - الحزم 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية جعفر الصليح الاتحاد - النجمة 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية سليمان الشريف

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سيمبا - الترجي 15:00 مصر، 14:00 المغرب beIN Sports 2 عصام الشوالي بيراميدز - نهضة بركان 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports 2 محمد بركات ريفرز يونايتد - باور ديناموز 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN Sports 3 منتصر الأزهري مولودية الجزائر - سانت إلوي لوبوبو 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN Sports 3 حفيظ دراجي

الكونفيدرالية الإفريقية - الجولة 4