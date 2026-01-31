Goal.com
شاهد الدوري الإيطالي عبر
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026؟

يمكن متابعة دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني والفرنسي والإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 "01-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 23

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تورينو - ليتشي14:30 السعودية، 15:30 الإماراتstc tv
كومو - أتالانتا17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
كريمونيزي - إنتر20:00 السعودية، 19:00 الإماراتstc tv
بارما - يوفنتوس22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

الدوري الإنجليزي - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
أستون فيلا - برينتفورد17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 4عامر الخوذيري
مانشستر يونايتد - فولهام17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 1علي محمد علي
نوتنجهام فورست - كريستال بالاس17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 8باسم الزير
توتنهام - مانشستر سيتي19:30 السعودية، 20:30 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي

الدوري الإسباني - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ريال مدريد - رايو فاييكانو16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 3حسن العيدروس
ريال بيتيس - فالنسيا18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 5عبدالله الغامدي
خيتافي - سيلتا فيجو20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 5بكر علوان
أتلتيك بيلباو - ريال سوسييداد23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 5نوفل باشي

الدوري الفرنسي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
ليون - ليل17:00 السعودية، 18:00 الإماراتbeIN SPORT 6محمد السعدي
أنجيه - ميتز19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 6محمد نضال
نيس - بريست19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 4حسن العيدروس
تولوز - أوكسير19:15 السعودية، 20:15 الإماراتbeIN SPORT 8محمد المبروكي
ستراسبورج - باريس سان جيرمان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 1عامر الخوذيري

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
شتوتجارت - فرايبورج17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
بوروسيا دورتموند - هوفنهايم19:30 السعودية، 20:30 الإماراتشاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 20

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - الفيحاء18:15 السعودية، 19:15 الإماراتثمانيةخالد المديفر
الفتح - الحزم20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةجعفر الصليح
الاتحاد - النجمة20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةسليمان الشريف

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيمبا - الترجي15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports 2عصام الشوالي
بيراميدز - نهضة بركان18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 2محمد بركات
ريفرز يونايتد - باور ديناموز18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 3منتصر الأزهري
مولودية الجزائر - سانت إلوي لوبوبو21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 3حفيظ دراجي

الكونفيدرالية الإفريقية - الجولة 4

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانيما - الوداد 15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Xtra 3جواد بدة
كايزر تشيفز - زيسكو15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Xtra 2نوفل باشي
أوتوهو - سينجيدا15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Xtra 1أحمد عبده
ستيلينبوش - شباب بلوزداد15:00 مصر، 14:00 المغربbeIN Sports 9محمد المبروكي
دجوليبا - اتحاد الجزائر18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Sports 9أحمد عبده
عزام يونايتد - نيروبي18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN Xtra 3أحمد سوكو
أولمبيك آسفي - سان بيدرو21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 4جواد بدة
المصري - الزمالك21:00 مصر، 20:00 المغربbeIN Sports 2محمد فوزي

