جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الأربعاء 17 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية من بطولة الدوري الأوروبي، حيث تقام مساء الأربعاء 17 مايو المباراة النهائية من المسابقة التي أثارت الاهتمام بشدة في الموسم الحالي.

وتجمع المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لموسم 2021-22 بين آينتراخت فرانكفورت الألماني، ورينجرز الاسكتلندي.

أما على المستوى العربي، تختتم الأربعاء مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة مباراة واحدة.

وتجمع المباراة بين الأهلي، العائد إلى المسابقة بعد فترة غياب بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، ونظيره فريق البنك الأهلي.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 18 مايو 2022 "18-05-2022"

الدوري الأوروبي - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة آينتراخت فرانكفورت - رينجرز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة البنك الأهلي - الأهلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTime Sports

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