جدول مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

رغم نهاية الموسم في الدوريات الأوروبية خاصةً الخمس الكبرى، نشهد هذه الأيام مبارياتٍ مثيرة في التصفيات القارية وبطولات المنتخبات في التوقف الدولي في يونيو 2022.

تقام اليوم مباراة نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 الأخيرة، والتي ستجمع بين أوكرانيا وويلز في ستاد كارديف سيتي.

كما سنكون على موعد مع عدد من مباريات دوري الأمم الأوروبية في الجولة الثانية من دور المجموعات، أهما التشيك ضد إسبانيا والبرتغال ضد سويسرا.

وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، سيواجه منتخب تونس بوتسوانا وغانا إفريقيا الوسطى ومالاوي إثيوبيا، كذلك يستضيف منتخب مصر غينيا ومدغشقر أنجولا.

وستخوض عدد من المنتخبات مبارياتٍ ودية اليوم، حيث يواجه منتخب السعودية منتخب كولومبيا، والأرجنتين إستونيا والولايات المتحدة أوروجواي.

ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 5 يونيو 2022 "05-06-2022"

الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022

المباراة الموعد القناة الناقلة ويلز - أوكرانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة سان مارينو - مالطا 15:00 مصر، 16:00 السعودية غير مذاعة عربيًا جبل طارق - مقدونيا الشمالية 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا قبرص - أيرلندا الشمالية 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا كوسوفو - اليونان 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا التشيك - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا البرتغال - سويسرا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا بلغاريا - جورجيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا صربيا - سلوفينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا السويد - النرويج 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

تصفيات أمم إفريقيا 2023

المباراة الموعد القناة الناقلة بوتسوانا - تونس 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 إفريقيا الوسطى - غانا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 مالاوي - إثيوبيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports مدغشقر - أنجولا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports مصر - غينيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3